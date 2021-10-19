Загинули водій та пасажир легковика.

На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинули двоє людей.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Зазначається, що 19 жовтня о 08:20 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що в селі Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів – "Урал" та Volkswagen Caddy.

"Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Volkswagen Caddy", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКривава ДТП на Харківщині: шестеро загиблих і пораненихВідомо, що на місці події зараз працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області внаслідок ДТП загинув бойовий медик та жінка.

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Автор: Світлана Макринська