На Львівщині внаслідок зіткнення військової вантажівки та легковика загинули двоє людей.
Про це повідомляється на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.
Зазначається, що 19 жовтня о 08:20 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що в селі Митулин Золочівського району на трасі Львів-Тернопіль відбулось зіткнення двох автомобілів – "Урал" та Volkswagen Caddy.
"Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля Volkswagen Caddy", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожКривава ДТП на Харківщині: шестеро загиблих і пораненихВідомо, що на місці події зараз працюють пожежно-рятувальні підрозділи.
Раніше повідомлялося, що у Житомирській області внаслідок ДТП загинув бойовий медик та жінка.