В результаті постраждали троє людей.

У мережі показали відео моменту вибуху в Харкові на проспекті Гагаріна, який прогримів увечері у вівторок.

Запис опублікував місцевий Телеграм-канал "Труха",

"Момент вибуху і втеча потерпілих. Гольдбергівська", - сказано в описі.

Як повідомлялося, у Харкові сьогодні ввечері прогримів вибух на проспекті Гагаріна. За попередніми даними, поранено трьох людей.

У прес-службі поліції області пізніше підтвердили інформацію про вибух і поранення трьох людей. "Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла у відділення поліції №1 Харківського райуправління поліції №1 8 червня о 21:53 від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника 1992 року народження затримали, зараз з ним працюють поліцейські", - сказано в повідомленні.

Інших подробиць правоохоронці поки не повідомляють. Також на даний час не відомі мотиви зловмисника.

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Автор: Юрій Годован