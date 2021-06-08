У поліції відзвітували про затримання чоловіка, який кинув гранату.

У Харкові сьогодні ввечері прогримів вибух на проспекті Гагаріна. За попередніми даними, поранено трьох людей.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали. Згодом у мережі з'явилося відео моменту вибуху.

"Троє постраждалих. Через осколкове поранення одному загрожує ампутація ноги. У момент вибуху поруч знаходилася дитина, яка від переляку побігла у двори. Зараз її шукають", - пише "Харків 1654".

За даними каналу "Труха", чоловік в неадекватному стані підірвав гранату, кинувши її об землю.

"Шарахнуло на весь район. Зачепило перехожого хлопця (швидка надає допомогу), пошкодилася машина. Місцеві пацани розбили неадеквату пику. На місці вже працює поліція", - сказано в повідомленні.

У прес-службі поліції області пізніше підтвердили інформацію про вибух і поранення трьох людей.

"Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до відділення поліції №1 Харківського райуправління поліції №1 8 червня о 21:53 від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника 1992 року народження затримали, зараз з ним працюють поліцейські", - сказано в повідомленні.

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Автор: Юрій Годован