Суд визнав водія винною й оштрафував на 850 гривень.

У Миколаєві водій тролейбуса накинулася на вагітну пасажирку, бо їй не сподобалися гроші, якими остання заплатила за проїзд.

Про це повідомляється у тексті вироку Центрального районного суду Миколаєва, який опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Так згідно з свідченнями постраждалої, інцидент трапився 9 березня зранку в тролейбусі, що рухався маршрутом №6. Постраждала жінка зайшла до тролейбуса разом із шестирічним сином на зупинці "Млинна" й передала водієві оплату за проїзд. Натомість водій обурилася через надірвану купюру в 5 гривень, після чого пасажир замінила цю купюру на іншу номіналом 50 грн, на що водій сказала, що в неї не буде решти.

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Пасажир водію пояснила, що інших коштів у неї не має, та запропонувала водію обрати які саме кошти вона обере в розрахунок за проїзд. Водій взяла в пасажира купюру номіналом 50 гривень, підготувала решту: дві купюри номіналом по 20 гривень, інше копійками, відірвала талон за проїзд і кинула пасажирці в обличчя. Гроші розсипалися, а талон впав у кабіну.

Пасажирка, щоб дістати талон, однією ногою переступила поріг кабіни водія, на що водій зупинила тролейбус (не на зупинці), відкрила передні двері, вийшла з кабіни та стала тягнути пасажирку за куртку, намагаючись виштовхувати з тролейбуса.

Потерпіла почала кричати, що вагітна, але водій двічі вдарила її у ліве плече і один раз у живіт. Пасажири в салоні зробили зауваження водію, після чого та повернулася до кабіни й продовжила рух. На наступній зупинці "Шкільна" постраждала вийшла з сином з тролейбуса, та через погане самопочуття звернулася до лікаря гінеколога миколаївської лікарні швидкої допомоги.

Черговий лікар дав свідчення, що до відділення жінка надійшла з терміном вагітності 11-12 тижнів із загрозою викидня.

Співробітники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126, що полягає в умисному завданні ударів, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Водійка своєї провини не визнала і заявила, що постраждала вигадала інцидент. Утім суд вирішив, що її винуватість повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Тож суддя визнала водійку виною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 126 КК України й призначив їй покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Миколаєві пасажири маршрутки побили водія фури, у якого до цього стався конфлікт з водієм пасажирського автобуса.

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Автор: Олександр Топчій