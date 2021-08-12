Лікар-нарколог підтвердив, що водій тролейбусу перебував у стані наркотичного сп’яніння.

У Києві на проспекті Свободи патрульна поліція зупинила водія тролейбусу "ЛАЗ", що здійснював перевезення пасажирів і мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Як розповіли в прес-службі Патрульної поліції Києва, водій погодився пройти огляд у лікаря-нарколога.

"За результатами лабораторних досліджень фахівець підтвердив, що водій тролейбусу перебував у стані наркотичного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Щодо водія був складений протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

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"Патрульні відділу безпеки дорожнього руху також навідалися до керівника депо та вручили йому вимогу про посилення контролю за водіями підприємства. На особу відповідальну за експлуатацію склали постанову за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП", - додали в поліції.

У поліції не вказали номер маршруту, яким рухався тролейбус. Зазначимо, що більшість тролейбусних маршрутів, які пролягають на проспекті Свободи, обслуговує тролейбусне депо №2, і один маршрут - "Куренівське" депо комунального підприємства "Київпастранс".

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Автор: Олександр Топчій