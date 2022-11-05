На місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину.

У Рівному невідомий кинув боєприпас на дитячому майданчику, внаслідок чого постраждало четверо осіб, у тому числі малолітня дитина.

Як повідомляє поліція Рівненщини у Telegram, повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції сьогодні близько 21 години.

"Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, за попередньою інформацією, постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

У цьому зв'язку, на місці події працюють правоохоронні органи.

"Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці", - наголошується у повідомленні.

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