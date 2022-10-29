У будинку проживала сімʼя з дитиною.

У суботу, 29 жовтня 2022 року, в селі Федорівка Харківської області на подвірʼї житлового будинку пролунав вибух, внаслідок чого загинула жінка.

Про це заявив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

"Сьогодні у нашій громаді сталася біда. Невідомий предмет вибухнув на подвір'ї у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу. У будинку мешкала родина з малою дитиною. Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються", – наголосив Зеленський.

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За його словами, будинок знаходився на околиці села, тому інші будівлі не постраждали. Мешканців громади закликали бути обережними та не піднімати небезпечні предмети.

Вибухи небезпечних предметів: що відомо

У прифронтових регіонах час від часу стається детонація вибухових предметів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі. Він зазначив, що ми маємо створити прецедент швидкого й масштабного розмінування та не залишати цю проблему на десятиліття.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня 2022 року у Чернігові під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, вибухнув один із боєприпасів.

Після інциденту суд взяв під варту двох військовослужбовців. За даними ДБР, один із військових під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ–26) та натиснути на спусковий гачок. Внаслідок цього постраждало щонайменше дев’ятеро осіб, шестеро з яких – діти.

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