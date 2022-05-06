Перед початком повномасштабного вторгнення Росії льотчик в'їхав до України і почав переховуватися.

Працівники Територіального управління Державного бюро розслідувань Мелітополя викрили у Запоріжжі російського льотчика, який міг займатися шпигунством.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

"Його викрили у ході проведення спецоперації щодо виявлення ворожих елементів з-поміж громадян Російської Федерації, які заїхали на територію України напередодні російського вторгнення... За оперативною інформацією, російський військовий льотчик останніми роками регулярно навідував близьких родичів у Запоріжжі", - мовиться у дописі.

Так, 8 лютого він в'їхав до України.

"Після початку російської агресії льотчик почав переховуватися, а його мати розповідала всім, що понад рік не бачила сина. Він представлявся пенсіонером цивільної авіації, хоча працівники ДБР здобули безперечні докази щодо його належності до російської армії", - зазначається у повідомленні.

Також зібрані дані можуть свідчити про те, що росіянин заїхав до України як так звана "консерва" аби займатися диверсійно-розвідувальною діяльністю та корегувати вогонь військових Росії по об'єктах стратегічного значення Збройних сил України та територіальної оборони; зливанням даних щодо їх переміщення, розташування блокпостів, дислокації батальйонів ЗСУ та територіальної оборони.

Після завершення всіх юридичних процедур його передадуть Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що на Київщині правоохоронці знайшли кинутого росіянами кулеметника.

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