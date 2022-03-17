Військовий РФ закликає співгромадян одуматися.

Радники міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відео, на якому поранений російський солдат закликає своїх співгромадян зупинити те, що відбувається. Льотчик поранений, у нього повністю перебинтовано обличчя.

"Я, капітан Алаєв Вадим Ігорович, льотчик-штурман вертольота М-8, хочу звернутися до громадян Російської Федерації і до своїх товаришів по службі. Дорогі друзі, я прошу вас припинити ці дії, повернутися додому, гине мирне населення, діти, жінки, вони ні в чому не винні. Я ще раз прошу вас одуматися і повернутися додому. І припиніть це все", - каже на відео поранений російський військовослужбовець.

Нагадаємо, після обстрілу окупантів горить ринок" Барабашово " у Харкові.

Про загиблих або постраждалих від обстрілу району ринку Барабашово поки що не повідомляється.

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