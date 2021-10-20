Це в 37 разів перевищує норму, встановлену для безмитного ввезення товарів через авіаційні пункти пропуску.

Київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили в українки золотий годинник з діамантами вартістю понад 1 млн грн.

Як повідомляє Державна митна служба у Телеграмі, це значно перевищує норму, встановлену для безмитного ввезення товарів через авіаційні пункти пропуску.

"Розкішний швейцарський жіночий годинник бренду "Breguet" моделі "Reine de Naples" із золота, інкрустований діамантами, виявили співробітники Київської митниці у нашої співвітчизниці, яка повернулася додому через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом зі Стамбула", - йдеться у повідомленні.

Коштовний годинник у ручній поклажі громадянки було виявлено київськими митниками під час вибіркової перевірки пасажирів на "зеленому коридорі".

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"Згідно із наявними у пасажирки товарними чеками, вартість годинника становить 39,5 тис. швейцарських франків. В перерахунку – 36,8 тис. євро, що майже в 37 разів перевищує норму, встановлену для безмитного ввезення товарів через авіаційні пункти пропуску", - зазначили в Держмитслужбі.

За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту "Одеса" затримали чоловіка при спробі нелегального ввезення із Дубаю (ОАЕ) 10 кг ювелірних виробів.

Автор: Тамара Отовська