Орієнтовна вартість товару за цінами онлайн-магазинів перевищує 7 тисяч доларів.

В аеропорту "Одеса" затримано чоловіка при спробі нелегального ввезення із Дубаю (ОАЕ) 10 кг ювелірних виробів.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, прикраси намагався провезти наш співвітчизник, який прибув рейсом із Дубаю. Для проходження контролю чоловік вибрав зелений коридор і навмисне хотів уникнути митних платежів за перевезення цінного товару.

Під час перевірки багажу прикордонники спільно з митниками виявили, що його валізи буквально набиті срібними прикрасами: перстнями, сережками, браслетами, підвісками. Всі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каменів різних видів і розмірів.

Зазначається, що загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Крім того, громадянин повідомив, що всі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну.

Прикраси вилучили. Орієнтовна вартість товару за цінами онлайн-магазинів перевищує 7 тис. дол. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт "Бориспіль" 44 кілограми срібних прикрас з Індії.

Автор: Лариса Козова