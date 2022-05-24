Чоловік нецензурною лайкою закликав хлопців більше не виконувати пісні мовою агресора

Група музикантів в Івано-Франківську співала російськомовні пісні у розпал російсько-української війни і викликала у перехожих обурення.

Конфлікт між чоловіками стався на одній з центральних вулиць міста.

Після завершення пісні до музикантів підійшов розлючений чоловік і нецензурною лайкою закликав їх більше не виконувати пісні мовою агресора: "На**й в'їб***. Ще раз почую на рускай мовє..., с**ка".

Один з хлопців почав знімати перехожого на телефон, проте той це помітив і послідував за ним із криками. Інші музиканти намагалися зупинити чоловіка, один з них в результаті отримав від перехожого кулаком в обличчя.

"Не будеш ти більше співати на рускай мовє", - заявив чоловік.

Як писав УНІАН, в Києві в IT-компанію не взяли на роботу айтівця Богдана Мельника, оскільки він не захотів під час спілкування з членами команди у столичному офісі замість української мови послуговуватися російською.

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