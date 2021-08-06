Стан здоров’я підлітка задовільний.

Рятувальники Прикарпаття і Закарпаття завершили пошуки заблукалого в горах 15-річного туриста.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, хлопець відстав від групи під час спуску з гори Говерла й загубився.

"5 серпня о 13:38 надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла відстав від групи туристів з 17 осіб, втратив орієнтування й заблукав житель Києва, 2006 року народження", - розповіли в ДСНС.

Із заблукалим підлітком був зв’язок по мобільному телефону.

Вже о 13:55 для проведення пошукових робіт вийшли рятувальники з смт. Ворохта у складі трьох осіб. Вони встановили, що заблукалий пішов по "жовтому" маршруту в бік Закарпатської області. Інформацію було передано в ГУ ДСНС в Закарпатській області для залучення гірських рятувальників.

О 18:20 рятувальники с. Лазещина знайшли заблукалого хлопця й квадроциклом доправили до рятувальників Ворохти.

Стан здоров’я дитини задовільний.

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Автор: Тамара Отовська