Підозрюваного затримали, його раніше вже судили за вбивство, зазначили правоохоронці.

У суботу, 3 червня, в київському парку "Кіото" (знаходиться у Деснянському районі) перехожі знайшли мертвим 48-річного місцевого мешканця, у нього була травма голови.

Правоохоронці затримали підозрюваного у скоєнні злочину, ним виявився уродженець Вінницької області, 1991 року народження, якого раніше судили за вбивство, повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

За відомостями правоохоронців, у вихідний зловмисник вдарив киянина металевою палицею, щоб пограбувати, а потім забрав його сумку та накивав п’ятами. Постраждалий помер на місці злочину від отриманої травми.

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Розпочато провадження за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

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Увечері 3 червня стало відомо, що недалеко від Києва - біля міста Бровари, молода дівчина зненацька вийшла на колії залізної дороги, по яких їхав потяг.

Машиніст потяга екстренно загальмував, але не встиг зупинити рухомий склад вчасно. Дівчина загинула від отриманих травм на місці. Правоохоронці зазначили, що загиблій було 19 років.

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