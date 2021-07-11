Затримано злочинця, який втік з суду в Харкові / Нацполіція
В Києві правоохоронці затримали громадянина Туреччини, який 9 липня втік від конвою з зали суду в Харкові.
Як повідомляється на сайті управління нацполіції в Харківській області, злочинець переховувався на вулиці Дегтярівській.
Найближчим часом його доправлять до Харкова та помістять в СІЗО під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців. Надалі чоловіка мають передати турецьким правоохоронцям.
Крім того, за втечу з-під варти чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі в Україні.
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Втеча злочинця з суду в Харкові
- Раніше поліція Харкова оголосила про розшук громадянина Туреччини Дімерала Незаметтіма, який втік із зали апеляційного суду після оголошення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Як пояснюють в поліції, до прибуття конвою чоловік залишився без охорони. Скориставшись цим, злочинець вибіг на вулицю й втік в автомобілі, який чекав його під будівлею.
- Іноземець знаходиться в міжнародному розшуку за шахрайство в Німеччині.
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