В результаті аварії постраждали вісім осіб.

Маршрутка з пасажирами перекинулася на Гостомельській трасі під Києвом. На місце аварія приїхало багато машин "швидкої допомоги".

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, через що авто виїхало на узбіччя і перекинулася. На момент ДТП в автобусі перебували люди.

На місце інциденту прибуло чотири машини "швидкої допомоги". На місці аварії також працюють рятувальники, які намагаються звільнити пасажирів з маршрутки.

Пізніше стало відомо, що маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, маршрутка намагалася обігнати та підрізала його, після чого водій автобуса не впорався з керуванням і авто перекинулося.

Маршрутка їхала з Тетерева до Києва. На момент аварії в салоні перебували 12 осіб, з них вісім отримали травми. При цьому двох витягли рятувальники, у людей, попередньо, переломи кісток.

Через аварію на Гостомельській трасі утворився затор.

Як раніше повідомляв УНІАН, на трасі М05 під Києвом вночі сталося ДТП з двома вантажівками. До другої години ночі в напрямку Києва утворився затор довжиною близько 5 кілометрів.

За словами свідків, водій автомобіля не розрахував швидкість вантажівки, яка рухалася з Одеського напрямку На Київ, і почав робити розворот. В цей час в нього в'їхав перевізник автомобілів. Водія останнього довелося вирізати з кабіни вантажівки, він був госпіталізований у важкому стані.

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Автор: Анастасія Горбачова