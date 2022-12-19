Під час скоєння вбивства зловмисник перебував на випробувальному терміні.

В Одеській області затримали чоловіка, який жорстоко вбив заступника директора школи та ховався у лісосмузі. Правоохоронці встановили, що фігурант в стані алкогольного сп’яніння проник до господарського приміщення потерпілої, аби поживитися дармовим майном.

У Головному управлінні Національної поліції в Одеській області повідомляють, що подія сталася на території Арцизької громади у ніч з 9 на 10 грудня. Труп 67-річної жительки села Павлівка виявив сусід і викликав поліцейських. На тілі загиблої були сліди численних ударів.

"Сусід розповів правоохоронцям, що жінка обіймала посаду заступника директора місцевої школи та тривалий час проживала сама у приватному будинку", - йдеться у повідомленні.

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За кілька днів поліцейські встановили особу зловмисника і потім затримали його. Зловмисником виявився 26-річний односелець убитої, який раніше був засуджений за крадіжку до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.

Правоохоронці встановили, що фігурант в стані алкогольного сп’яніння проник до господарського приміщення потерпілої, аби поживитися дармовим майном. Окрім продуктів харчування, в приміщенні нічого не було, тому він взяв металеве монтування та демонтував металопластикове вікно в житловому будинку. Потім він проник до оселі, де зіштовхнувся з господинею.

"Жінка вибігла у двір, почала кричати, зловмисник кинувся за нею, наніс їй чисельні удари монтуванням по голові, повернувся до будинку, взяв з сумочки потерпілої 70 грн і покинув місце злочину. Потерпіла померла від множинних переломів кісток черепа та крововтрати", - повідомили в управлінні.

Повертатися додому зловмисник не став, адже розумів, що його будуть розшукувати працівники поліції, і оселився у лісосмузі за межами села. Втім пізніше чоловік повернуся до села, щоб добути продуктів харчування.

За даними слідства, він проник до будинку, в якому на той час нікого не було, викрав банку консервованих грибів, вісім літрів домашнього самогону, кілограм бринзи та зимову куртку. Після цього він знову попрямував до свого "лігва", де його потім затримали оперативники.

Поліцейські вилучили монтування зі слідами крові та інші речові докази, які направили на експертизу. Наразі чоловіку повідомили про підозру в розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу Укрїни), в умисному вбивстві з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 ККУ) та крадіжці, вчиненій повторно (ч. 4 ст. 185 ККУ).

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. За вчинення низки злочинів чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інциденти в Одеській області

Нещодавно УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік цинічно скористався відсутністю світла та вигадав схему для пограбувань. Він виманював у людей смартфони.

Окрім цього, двоє одеситів в магазинах прославляли Путіна й агітували за "русский мир". Колаборантам повідомили про підозру. А в Ізмаїльському районі Одеської області родина з 5 осіб отруїлася чадним газом, усі потрапили до лікарні. Також нещодавно стало відомо, що під час пожежі загинули мати з немовлям.

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