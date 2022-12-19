Люди порушили правила пожежної безпеки, зазначили рятувальники.

В Ізмаїльському районі Одеської області родина з 5 осіб отруїлася чадним газом, всі госпіталізовані.

Наразі постраждалі унаслідок отруєння чадним газом перебувають у стані середньої тяжкості в лікарні, про це повідомила прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області.

"В селі Комишівка через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, родина з 5 осіб, троє серед яких - діти, отруїлися чадним газом...", - йдеться у повідомленні.

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У ніч на 10 грудня в Одеській області внаслідок ворожих атак іранськими дронами-камікадзе Shahed був пошкоджений об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися тисячі споживачів, електротранспорт в Одесі не міг нормально працювати.

Пізніше ситуація покращилася - 16 грудня в місті мав відновити роботу громадський електротранспорт.

16 числа ворог здійснив новий масований удар по Україні, було запущено понад 70 ракет.

Довідка УНІАН. Чадний газ (CO) називають "тихим" чи "невидимим вбивцею", оскільки він немає кольору, смаку і запаху, але здатен вбити людину.

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