Підозрюваний стверджує, що вистрілив дівчині в голову через необережність.

На Одещині поліція затримала чоловіка, який застрелив свою односельчанку. Він стверджує, що вистрілив у голову жінки, коли хвалився зброєю.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, подія сталася у Роздільнянському районі. Чоловік сам звернувся до правоохоронців.

"Це сталося 24 грудня о другій годині ночі за місцем мешкання 26-річного чоловіка. Він сам подзвонив до поліції і повідомив про те, що через власну необережність застрелив 22-річну знайому", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейськими попередньо встановлено, що підозрюваний запросив дівчину до себе в гості, а після вживання слабоалкогольних напоїв почав показувати мисливську рушницю і здійснив постріл, внаслідок якого гостя отримала вогнепальне поранення в голову. Від поранення, несумісного з життям, вона померла.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські вилучили з місця скоєння злочину зброю і направили на експертизу.

Правоохоронці встановили, шо рушниця зареєстрована на вітчима затриманого, який наразі перебуває за кордоном. Наразі розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та встановлюються всі обставини події.

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