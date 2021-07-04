Ювілейна регата "Кубок портів Чорного моря" присвячена до Дня ВМС ЗСУ.

В Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта.

Як повідомили журналістам у мерії міста, 4 липня, в День Військово-Морських Сил ЗС України відбулося урочисте відкриття ХХ парусної регати «Кубок портів Чорного моря».

Заявку на участь подали понад 30 команд, у тому числі і кілька команд курсантів військових навчальних закладів.

Як зазначається, за кілометр від пляжу «Ланжерон» капітан однієї з яхт-учасниць не впорався з керуванням і вітрильник перекинувся.

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Автор: Лариса Козова