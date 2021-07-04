В Одесі під час регати перекинулася вітрильна яхта.
Як повідомили журналістам у мерії міста, 4 липня, в День Військово-Морських Сил ЗС України відбулося урочисте відкриття ХХ парусної регати «Кубок портів Чорного моря».
Заявку на участь подали понад 30 команд, у тому числі і кілька команд курсантів військових навчальних закладів.
Як зазначається, за кілометр від пляжу «Ланжерон» капітан однієї з яхт-учасниць не впорався з керуванням і вітрильник перекинувся.
Читайте такожУ Києві на Подолі сталася масова бійка (відео)«На допомогу капітану з рятувальної станції миттєво висунувся екіпаж комунального закладу «Рятувально-водолазна служба». Завдяки оперативності та професіоналізму рятувальників, господаря плавзасобу врятували, а зламану яхту відбуксирували в район муніципальної рятувальної станції», - повідомили в мерії.
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