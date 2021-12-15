Господиня пса не реагувала на зауваження і продовжувала знущатися з тварини.

В Одеса жінка била свого собаку і не реагувала на зауваження перехожих. Очевидці намагалися зупинити знущання з тварини, але господиня пса не переставала "лупити" його повідцем.

Інцидент потрапив на відео, його опублікували в Telegram-каналі "Odessa info". Також там з'явився коментар очевидців.

Так, свідки інциденту вказали, що жінка била собаку на розі Канатної вулиці та проспекту Гагаріна. Невідома "виховувала" пса ударами по морді. В якості "знаряддя дресури" жінка використовувала ручку від повідця.

"Жінка не реагувала на зауваження і продовжувала бити свого пса з метою "виховання". Варто відзначити, що собака небезпечної породи була без намордника. Від такого поводження в собаці може накопичитися агресія і жорстокість, яка може потім спровокувати напад на людину", - вказали автори відео.

Читайте такожУ мене з притулком ротвейлер покусавши нового господаряУ коментарях користувачі засудили вчинок жінки. Багатьом стало шкода собаку, яка була змушена терпіти настільки жорстоке "виховання". Однак знайшлися і такі коментатори, які обурилися бездіяльністю свідків. Очевидці, на думку користувачів, могли викликати поліцію або втрутитися.

Нагадаємо, в українському кримінальному кодексі передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами – це ст. 299. Максимальне покарання за злочин – до восьми років позбавлення волі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Полтавою чоловік на очах у дітей побив собаку. Він зв'язав псу лапи й викинув його на смітник.

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Автор: Поліна Кузенко