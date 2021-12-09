Покаліченого собаку забрав поліцейський.

У Полтавській області чоловік жорстоко побив і викинув на смітник собаку. Побиття відбувалося на очах у дітей.

Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

За попередніми даними, 56-річний чоловік побив свого собаку біля школи. Причиною такої жорстокості стало те, що тварина нібито задавила домашню птицю.

У собаки були зв'язані лапи, а на голові виявили чотири рубані рани. У нього були проблеми з диханням і знижена температура.

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Тепер чоловікові загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Відзначається, що покаліченого собаку забрав до себе поліцейський, який прибув на виклик про жорстоке поводження з твариною. Він назвав його "Лакі". Собака все ще перебуває у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що у Львові 26-річний чоловік морив голодом у квартирі 8 собак і 9 кішок.

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Автор: Людмила Жерновська