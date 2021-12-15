Жінці нібито не сподобався шум після 18:00.

Моторошна ситуація сталася в Одесі. Господиня з ножем та лопатою кидалася на групу хлопців, яким здала будинок, через шум.

Відповідне відео оприлюднив один з Telegram-каналів Одеса.

"Зняли з друзями будинок на день народження. Господині не сподобалося, що ми голосно себе ведемо о 6 годині вечора. Залетіла почала кидатися нашими речами, а після всього вирубила рубильники й не давала зібрати свої речі. Викликали поліцію після того, як вона почала кидатися на нас з лопатою та ножем", - йдеться в коментарі до ролика.

На кадрах добре видно жінку, яка кричить та виганяє всіх з дому. До неї на підмогу прийшов чоловік. При цьому господиня будинку схопила ніж й намагалася відібрати телефон у хлопця, який все знімав.

Причина конфлікту наразі невідома.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області Підлітки зняли будинок, щоб відсвяткувати день народження, і почали там псувати те, що траплялося їм під руки, – ламали меблі, пошкодили штори, зіпсували більярдний стіл. Розгром будинку малолітні знімали на відео. За словами співрозмовниці, зловмисники не захотіли відповідати за свої дії і відмовилися за що-небудь платити.

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Автор: Анастасія Горбачова