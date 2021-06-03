До продажу кокаїну вона залучила спільників.

В Одеській області прокурори спільно зі співробітниками УСБУ викрили канал розповсюдження наркотиків, до якого причетна поліцейська сектору логістики одного з Одеських районних управлінь поліції.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Жінка була відповідальною особою за зберігання речових доказів. Наприкінці січня сержант поліції підмінила 0,5 кг кокаїну, який був вилучений в межах кримінального провадження та після проведення відповідних експертиз зберігався в райвідділі.

До збуту кокаїну вона залучила двох спільників, які продавали викрадений «товар» дрібними партіями наркозалежним безпосередньо або через місцевих наркоділків.

Читайте такожУ Львівській області накрили масштабну схему фальсифікації результатів ПЛР-тестівПравоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілях фігурантів.

В них вилучили мобільні телефони, наркотичні засоби, у тому числі кокаїн, ваги та ZIP-пакети, які використовувались для фасування наркотичних засобів.

Під час проведення обшуку у камері зберігання речових доказів вилучили журнал обліку наркотичних засобів та встановили відсутність зазначених 0,5 кг кокаїну.

Спільникам співробітниці поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру поліцейській за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 308 КК України та перевіряється причетність до протиправної діяльності інших співробітників поліції.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська