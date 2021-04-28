Перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ДНР/ЛНР".

Правоохоронці заблокували діяльність злочинної групи, члени якої підозрюються у "відмиванні" 65 млн грн.

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів.

Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу.

Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до держбюджету України. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.

Читайте такожУ США затримали злочинців, які обкрадали банківські сейфи в Україні (фото)

Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн; більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.

Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва