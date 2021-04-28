Правоохоронці заблокували діяльність злочинної групи, члени якої підозрюються у "відмиванні" 65 млн грн.
Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів.
Через окремі сайти і Telegram-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці тимчасово окупованих територій Донбасу.
Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах і з порушенням фактично усіх законних процедур. Тобто без відображення операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів і сплати обов’язкових платежів до держбюджету України. Ці транзакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.
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Співробітники СБУ задокументували проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн; більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.
Одночасно Держфінмоніторингом зупинено видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.
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