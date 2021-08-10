Клієнтів закликали фіксувати на відео будь-яку сумнівну ситуацію.

В Укрзалізниці прокоментували інцидент у поїзді Львів-Маріуполь, де нетверезий пасажир тероризував попутниць у купе.

Про це повідомив керівник клієнтського сервісу та комунікацій Укрзалізниці Олександр Шевченко на свої сторінці у Facebook.

За його словами, усі начальники поїздів, провідники та стюарди проінструктовані щодо алгоритму дій у випадку сварки, бійки або домагань.

У такій ситуації порушнику можуть зробити зауваження або ізолювати/зняти його з поїзда. Потерпілого можуть пересадити на інше місце. У деяких випадках працівники мають викликати поліцію.

Читайте такожУ Бердянську на очах у відпочивальників врятували дитину, яка тонула"Якщо наші люди не роблять щось зі списку або роблять недостатньо швидко – будемо наказувати та вчити. Якщо поліція не реагуватиме або реагуватиме недостатньо якісно - ми будемо самі виносити проблему назовні", - написав Шевченко.

За його словами, керівництво розбирає кожен випадок. Він закликав клієнтів фіксувати на відео будь-яку сумнівну ситуацію.

"Якщо начальник поїзда вбачає конфлікт або спірну ситуацію, він перш за все запропонує розселити учасників по різних купе. Це якраз те, що пішло не за планом у випадку з Katya Stelmashchuk. Це взагалі дуже показовий кейс, який підсвітив одразу всі проблеми в купі", - відзначив Шевченко.

Він відзначив, що УЗ вже почала встановлювати камери у всіх нових та капітально відновлених вагонах. Також вони працюють над збільшенням рейсів під охороною і більш дієвим втручанням поліції.

У поїзді чоловік чіплявся до дівчат

У поїзді Львів-Маріуполь чоловік, що випив, чіплявся до дівчат-попутниць в купе та хапав за руки.

Дівчата кілька разів просили переселити чоловіка або їх самих. Вдалося лише відправити друга бешкетника на місце, вказане в його квитку.

Автор: Людмила Жерновська