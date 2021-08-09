Дівчатам не допомогли ні провідник, ні начальник поїзда, ні поліція.

"Уразлізниця" знову відзначилася бездіяльністю щодо пасажирів, які опинилися в небезпечній ситуації. У поїзді Львів-Маріуполь чоловік, що випив, чіплявся до дівчат-попутниць в купе та хапав за руки.

Про це розповіла одна з постраждалих пасажирок Катерина Стельмащук у Facebook.

За словами дівчини, вона з подругою сіла на поїзд до Львова, але поїздку зіпсував попутник, який чіплявся до них, хамив, ставив недоречні питання та заважав спати. Чоловік мало не з порога запитав у попутниць: "Дєвачкі, ви голенькі спите або переодягаєтеся?".

Пізніше до цього пасажира приєднався його друг, з яким вони голосно говорили, слухали музику та обговорювали попутниць. Дівчата робили чоловікам зауваження, адже на той момент вже перевалило за першу годину ночі. На молодих людей, що випили, не діяли прохання говорити та слухати музику тихіше, тому дівчата звернулися до провідниці і начальника поїзду, що не дало ніяких результатів. Дівчата кілька разів просили переселити чоловіка або їх самих. Вдалося лише відправити друга бешкетника на місце, вказане в його квитку.

Читайте також"Бухали, кричали, бігали голі": потяг "Львів - Київ" зупинили через двох неадекватних дівчат (відео)Перед зупинкою в Тернополі хлопець однієї з дівчат викликав в поїзд поліцію, яка просто поговорила з пасажиром і пішла, залишивши дівчат сам на сам з бешкетником. У якийсь момент чоловік пішов кудись на досить довгий час, щоб дівчата встигли заснути, але коли він повернувся в купе, то схопив Катерину за руку зі словами: "Ну що, принцеска, спиш або не спиш?".

В результаті двох дівчат з криками та тремтячими руками переселили в інше купе, тому що чоловік відмовився куди-небудь йти, але з ним довелося майже до кінцевої станції їхати ще одній дівчині.

Напад на Анастасію Лугову в купе поїзда

Жахлива ситуація трапилася в ніч на 1 серпня 2020 року. У купе поїзда "Київ-Маріуполь", де спала Анастасія Лугова з сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія пручалася. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося сховатися від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагона, яка повідомила про інцидент начальнику поїзда. Нелюда затримали після прибуття поїзда до Києва.

Підозрюваним виявився уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович 1975 року народження. Він був тричі судимий. У 1996 році – за викрадення автомобіля, в 1999-му – за хуліганство, у 2008-му – за крадіжку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство), ч. 2 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня в прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років в'язниці. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.

13 квітня Рудзько помер у СІЗО. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.

Автор: Анастасія Горбачова