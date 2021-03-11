Напад стався вдень, коли жінка фарбувала паркан.

Одеські поліцейські затримали чоловіка, який зарубав жінку сокирою і втік у Вінницьку область.

Читайте такожП'яний житель Дніпра відкрив вогонь з вікна багатоповерхівкиЯк повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно 9 березня.

Інформація про вбивство у селі Нерубайському надійшла до правоохоронних органів від родичів потерпілої, які виявили її мертвою у дворі.

«59-річну жительку Нерубайського з ознаками насильницької смерті виявили у власному дворі», - сказано в повідомленні.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Того ж дня у ході розслідування поліцейські знайшли закривавлені речі та імовірне знаряддя злочину - сокиру, що належали 48-річному сусідові вбитої.

Зазначається, що чоловіка затримали в одному з населених пунктів у Вінницькій області, куди він поїхав до родичів, сподіваючись сховатися від поліції.

За словами затриманого, він вдарив сусідку сокирою по голові, коли вона фарбувала ворота. Однак виразно пояснити причину свого вчинку чоловік не зміг. Йому оголошено підозру в умисному вбивстві й затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз, в тому числі психіатричну. Якщо підозрюваного визнають осудним, йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляють місцеві жителі, вбивство Світлани Бондаренко сталося на території дачного кооперативу «Нептун».

За інформацією дочки убитої, її мати працювала вихователькою в дитячому садку.

«Маму з розрубаною головою знайшла моя 80-річна бабуся», - розповіла дочка потерпілої.

Зі слів сусідів підозрюваного, він психічно неврівноважений. Люди чули, як потерпіла кричить, але не встигли втрутитися. Вони стверджують, що кілька років тому підозрюваний, озброєний молотком, напав на людину, але тоді йому вдалося уникнути відповідальності.

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Автор: Лариса Козова