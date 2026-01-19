До Землі мчить великий викид плазми, удар можливий вже в найближчі 24 години

Після спалаху класу X до Землі попрямував корональний викид маси. Можливі бурі рівня G3-G4 і яскраві полярні сяйва.

Сонце проявило високу активність. На Зірці стався сильний спалах класу X і швидкий корональний викид маси (CME), спрямований у бік Землі. За прогнозами, він може досягти нашої планети вже протягом найближчої доби, повідомляє Space.com.

Як повідомляється, можлива сильна (G3) або навіть дуже сильна (G4) геомагнітна буря. У такому випадку північні сяйва можуть бути видні не тільки в північних широтах, але і далеко на півдні.

Прогнозувати вплив коронального викиду маси складно: на силу бурі впливають швидкість, напрямок і особливо магнітна орієнтація викиду. Якщо магнітне поле CME спрямовано на південь, воно легше взаємодіє з магнітним полем Землі, викликаючи бурю. При північній орієнтації значна частина енергії відбивається, і ефект може виявитися слабким. Іноді CME містить змішані поля, через що геомагнітна активність стає переривчастою. Точну орієнтацію вдасться визначити лише при наближенні викиду до Землі.

Відео дня

Також на Сонці стався потужний спалах класу X1.9 - це найвищий клас з можливих. Як повідомляється, спалах викликав сильні радіоперешкоди, головним чином над Америкою.

Магнітні бурі - що відомо

CME - це гігантський викид плазми з магнітним полем. При зіткненні з магнітосферою Землі він може викликати геомагнітну бурю рівня від G1 до G5. Бурі рівня G3-G4 здатні порушувати роботу супутників, погіршувати GPS-навігацію і посилювати атмосферний опір для космічних апаратів, а також значно розширювати зону видимості полярних сяйв до середніх широт.

Вас також можуть зацікавити новини: