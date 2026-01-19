'Шукають слабкі місця': Трегубов розповів про тиск окупантів на Сумщині та Харківщині

На деяких відрізках кордону, де раніше не було особливих активних бойових дій, росіяни намагаються йти вперед.

Російські загарбники намагаються промацувати та шукати слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону у східній частині Сумщини і на Харківщині. Про це начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив в етері телеканалу "Суспільне".

За його словами, активними залишаються Лиманський та Куп’янський напрямки, а також неспокійна ситуація довкола Вовчанська та околиць міста.

"Якщо брати усю зону нашої відповідальності, росіяни активно намагаються промацувати кордон по всій його довжині. Є спроби шукати слабкі місця в українській обороні вздовж кордону як на Сумщині, так і Харківщині. Є також спроби його переходити на деяких напрямках, які раніше не були настільки активними", - наголосив Трегубов.

Як приклад, йдеться про район Дегтярного, де є певний виступ української території вглиб російської, і туди російські загарбники намагаються заходити. Також є активність в районі Великобурлуцької місцевості.

"Фактично росіяни зараз підтримують постійний, не такий великий як бувало, але постійний тиск вздовж усієї української лінії оборони. Плюс йде активне застосування різних дистанційних засобів", - відзначив Трегубов.

Зокрема російські окупанти активно кидають у прикордонні районі керовані авіаційні бомби. На кожному напрямку прилітає десь по десятку КАБів.

Ситуація в районі Вовчанська

За словами Трегубова, російські загарбники фактично намагаються обійти Вовчанськ, обійти українські війська, закріплені у південній частині міста, а потім зайняти наступні населені пункти.

"Це просто спроби змусити українців відступити із залишків міста просто за рахунок обхідних маневрів", - сказав він.

Він пояснив, що російські сили постійно поновлюються, бо дуже мала відстань від Вовчанська до державного кордону з Росією. Окупанти постійно проводять поповнення своїх сил і більш-менш постійні ротації.

"Оскільки великої кризи з піхотою у них немає", - додав Трегубов.

Ситуація в районі Лимана

За його словами, у Сил оборони України там незручна позиція, бо російських загарбників дуже багато з різних боків, і вони дуже активно намагаються брати Лиман в напівкільце.

"Їм це, станом на зараз, не вдається, але бачимо куди вони йдуть. І доволі очевидний їхній намір. Звісно, тут непросто", - повідомив Трегубов.

Він назвав це одним з ключових напрямків російської агресії, і тому загарбники кидають дуже багато сил на Лиманський напрямок.

При цьому, у цій місцевості річка Сіверський Донець не настільки промерзла за такої зимової погоди, як можна було б очікувати, але піхота росіян проходить, бо там є вимоїни. Але техніка росіян не може проходити. Річка досі залишається природною перешкодою для росіян, але не такою як навесні.

Ситуація в районі Куп’янська

Як відзначає Трегубов, у місті загарбників об’єктивно не так багато залишилось.

"Є один квартал, де зосереджена більшість росіян, які там залишились… За результатами зачистки цього кварталу, буде зрозуміло, що власне відбувається. Але бдемо чесними, мова йде про кілька десятків осіб в цілому", - повідомив Трегубов.

На лівому березі річки Оскіл окупанти дуже намагаються скоротити український плацдарм, але без особливих успіхів.

"Усе, що вони туди кидають, там і знищується", - додав військовий.

Ситуація у східній частині Сумщини

За словами речника, головна проблема – це село Грабовське.

"Це головний зубний біль. Це невеличкий шматочок, куди росіянам вдалося заповзти", - зазначив Трегубов.

Росіяни придивляються до української оборони вздовж усієї лінії оборони і намагаються потихесеньку лізти. Росіяни можуть бути присутні в Грабовському, поки їх звідти не виб’ють.

Бойові дії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники часто поширюють брехливі заяви про нібито захоплення міст Вовчанськ і Куп’янськ. Водночас, ці твердження не відповідають справжній ситуації на місцях.

За даними західних медіа, під час контрнаступу Сил оборони в Куп’янську впродовж останніх тижнів співвідношення втрат РФ і України досягло абсолютного рекорду. Зокрема російські втрати в боях за місто у 27 разів перевищили втрати України на цій ділянці.

