У США представили модель гігантського 'лінкора Трампа': скільки він коштуватиме

Ціна головного корабля може коливатися від 15 до 22 млрд доларів.

На симпозіумі Військово-морських сил США в Арлінгтоні (Surface Navy Association National Symposium) були представлені офіційні моделі перспективних американських кораблів – так званого ракетного лінкора BBG(X) і фрегата FF(X). На це звернув увагу російський канал Центру аналізу стратегій і технологій.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що будуть побудовані два нових військових кораблі "абсолютно нового класу" в рамках створення "нового золотого флоту". Очікується, що з часом цей флот налічуватиме від 10 до 25 кораблів.

Передбачається, що BBG(X) матиме довжину 260–270 м, а його водотоннажність становитиме понад 30 000 т. Таким чином, йдеться про один з найбільших кораблів у світі, який буде поступатися за розмірами хіба що суперавіаносцям, таким як Nimitz або Gerald R. Ford.

Передбачається, що корабель може отримати рейкотрони, звичайні гармати, протиракетні лазери, крилаті ракети (у тому числі з ядерними боєголовками), протикорабельні ракети та іншу зброю.

Найбільш вражаючою є ціна нового корабля. За даними порталу Defense Express, вартість головного "лінкора Трампа" може коливатися від 15 до 22 млрд доларів.

Подальше будівництво кораблів серії буде дешевшим і коливатиметься на рівні 9-13 млрд доларів за одиницю. Для порівняння, вартість одного авіаносця Gerald R. Ford оцінюють у майже 13 млрд доларів.

Військово-морські сили США – інші новини

Раніше стало відомо, що американський есмінець Zumwalt (DDG-1000) з гіперзвуковим озброєнням буде реактивований та вийде з сухого доку вже у цьому році. Таким чином, вже скоро американці отримають власну відповідь на російські гіперзвукові ракети "Циркон".

Також повідомлялося, що авіаносець USS Nimitz, ймовірно, ніколи не повернеться до бойової служби. Вже скоро корабель виведуть з експлуатації, завершивши майже півстолітню кар’єру корабля в ключових військових операціях США.

