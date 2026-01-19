Названо десять маловідомих міст Європи, популярність яких різко зросте цього року

У 2026 році все більше мандрівників обирають для відпустки менш популярні місця.

У спробах уникнути традиційних натовпів туристів у таких популярних містах, як Барселона чи Венеція, туристи шукають маловідомі напрямки, щоб відпочити в більш спокійному ритмі та без завищених цін.

Все більше туристів обирають маловідомі напрямки

Згідно зі свіжим звітом платформи Omio, якщо минулого року багато столиць переживали свій зоряний час, то незабаром ця тенденція зміниться.

"У 2026 році 21% мандрівників хочуть відправитися в менш відомі місця. Мандрівники називають нижчі ціни (51%), меншу кількість туристів (44%) і унікальні пам'ятки або культуру (40%) причинами для відвідування невеликих мегаполісів в наступному році. Ми також спостерігаємо аналогічну тенденцію за даними Omio: кількість бронювань у містах другого ешелону зросла на 34% (у річному обчисленні)", – зазначають автори дослідження.

Іспанська Сеговія відчуває найбільший сплеск інтересу серед туристів

Це місто в центральній Іспанії з населенням всього 55 тисяч осіб на даний момент показує зростання інтересу на 96%.

Воно розташоване всього в 90 кілометрах від іспанської столиці Мадрида, і через нього проходить паломницький шлях Святого Якова.

Сеговія включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і має статус міста-музею.

Серед головних визначних пам'яток міста – готичний Сеговійський собор і палац іспанських королів Алькарас.

10 маловідомих міст Європи, що стрімко набирають популярність

Інші маловідомі напрямки, на які варто звернути увагу

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше туристам назвали сім недооцінених міст Європи, які точно не розчарують туристів у 2026 році. Серед них – німецький Вюрцбург та іспанська Ла-Корунья.

Тим часом, найкращим напрямком для сіті-брейку в Європі в 2026 році визнали столицю Боснії і Герцеговини Сараєво, яку багато туристів абсолютно несправедливо випускають з уваги.

