Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо мирного плану, - ЗМІ

Дмитрієв зустрінеться в Давосі з Віткоффом і Кушнером.

Спеціальний посланець російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмітрієв відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, де зустрінеться з членами американської делегації. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Також журналіст Axios Барак Равід на своїй сторінці в X повідомив, що Дмітрієв зустрінеться в Давосі зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

"Дмітрієв зустрінеться завтра в Давосі з посланцями президента Трампа Віткоффом і Кушнером для обговорення мирного плану США, підтверджує джерело", - пише журналіст.

Форум у Давосі

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто візьме участь у ВЕФ у Давосі цього року, після того як минулого року виступав на ньому по відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика делегація США.

Як повідомляв УНІАН, президенти України і США в Давосі мають підписати угоду про "процвітання" і післявоєнне відновлення України на суму 800 мільярдів доларів.

Водночас зустріч Зеленського і Трампа мають намір відвідати лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, а також президент Європейської комісії. Ці представники "Великої сімки" планують переконати президента США підтримати гарантії безпеки для України.

