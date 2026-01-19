Українці розкуповують автомобілі з Китаю: названо найпопулярніші моделі

У 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж позаминулого року. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Із загальної кількості 24 тис. одиниць виявилися новими (+118%), тоді як майже 5,3 тис. одиниць (+61%) – вживаними.
Таким чином, у минулому році авто китайського походження охопили 29,5% вітчизняного ринку нових легковиків. Серед вживаних машин, що вперше зареєстрували в нашій країні, частка "китайців" становила лише 1,9%.
Найбільшим попитом серед легковиків з Китаю користувалися електромобілі, на які припав 91% продажів.
На думку фахівців, ажіотаж на українському ринку електромобілів зумовлений скасуванням податкових пільг, що може призвести до подорожчання "електрики" на 20%.
ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID. UNYX – 3160 авто.
- BYD Song Plus – 2995 авто.
- BYD Leopard 3 – 1623 авто.
- Zeekr 7X – 1558 авто.
- BYD Sea Lion 07 – 1342 авто.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 – 571 авто.
- Polestar 2 – 297 авто.
- Zeekr 7X – 273 авто.
- Audi Q4 – 260 авто.
- Tesla Model 3 – 242 авто.
Український авторинок - головні новини
Раніше стало відомо, що за підсумками минулого року до трійки найпопулярніших моделей нових машин в нашій країні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.
Рейтинг вчергове продемонстрував популярність кросоверів на нашому ринку. Загалом у 2025 році вітчизняний автомобільний парк поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024 році.