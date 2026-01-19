Українці розкуповують автомобілі з Китаю: названо найпопулярніші моделі

Найбільший попит серед легковиків з Китаю мали електромобілі.

У 2025 році українці придбали майже 29,3 тис. легкових автомобілів, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж позаминулого року. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Із загальної кількості 24 тис. одиниць виявилися новими (+118%), тоді як майже 5,3 тис. одиниць (+61%) – вживаними.

Таким чином, у минулому році авто китайського походження охопили 29,5% вітчизняного ринку нових легковиків. Серед вживаних машин, що вперше зареєстрували в нашій країні, частка "‎китайців"‎ становила лише 1,9%.

Відео дня

Найбільшим попитом серед легковиків з Китаю користувалися електромобілі, на які припав 91% продажів.

На думку фахівців, ажіотаж на українському ринку електромобілів зумовлений скасуванням податкових пільг, що може призвести до подорожчання "‎електрики"‎ на 20%.

ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:

Volkswagen ID. UNYX – 3160 авто. BYD Song Plus – 2995 авто. BYD Leopard 3 – 1623 авто. Zeekr 7X – 1558 авто. BYD Sea Lion 07 – 1342 авто.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 571 авто. Polestar 2 – 297 авто. Zeekr 7X – 273 авто. Audi Q4 – 260 авто. Tesla Model 3 – 242 авто.

Український авторинок - головні новини

Раніше стало відомо, що за підсумками минулого року до трійки найпопулярніших моделей нових машин в нашій країні потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX.

Рейтинг вчергове продемонстрував популярність кросоверів на нашому ринку. Загалом у 2025 році вітчизняний автомобільний парк поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Вас також можуть зацікавити новини: