Ціни на картоплю та томати різко зросли: що ще в Україні подорожчало за тиждень

Запасів вітчизняної городини потроху меншає.

Ціни в Україні на картоплю за тиждень зросли майже на третину – до 12-14 грн/кг – порівняно з минулим показником у 9-12 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що серед овочів борщового набору також зросла на 1 гривню вартість білокачанної капусти – з 8-10 до 9-11 грн/кг. А от ріпчаста цибуля, навпаки, подешевшала – з 7-9 до 5-7 грн/кг.

Також суттєво додала в ціні цвітна капуста, якою торгують зараз по 50-60 гривень за кілограм проти 35-45 грн/кг за тиждень до цього. Вартість решти видів капусти не змінилася.

На 10 гривень здорожчали червоні томати – з 80-100 до 90-110 грн/кг. При цьому на огірки діапазон цін виріс і розширився ще суттєвіше – зі 125-140 до 130-180 грн/кг.

У фруктовому сегменті подорожчала груша – з 25-55 до 30-55 грн/кг та виноград – з 70-130 до 80-170 грн/кг. А от ціни на апельсини та мандарини рухалися в сторону зниження. Апельсини продають по 70-110 грн/кг проти 75-120 грн/кг за тиждень до цього. Мандарини ж здешевшали з 75-185 до 65-95 грн/кг.

Роздрібні ціни демонструють аналогічні тенденції до зростання, що і гуртові. Так, на ринку картоплею торгують по 13 гривень за кілограм, тоді як до Нового року вона коштувала 10 гривень. Загалом овочі борщового набору за минулий рік здешевшали щонайменше на 50%, тож зараз відіграють свої позиції.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що в Україні найближчим часом будуть дорожчати хліб, крупи та овочі. За його словами, вартість городини зростатиме щонайменше до появи овочів відкритого ґрунту.

