Нападника виявили та затримали за межами Харкова.

У Харкові поліцейські оперативно затримали зловмисника, який скоїв вбивство в Шевченківському районі.

Читайте такожУ Вінниці затримали чоловіка, який погрожував лікарям зброєю (фото)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Нападником виявився 50-річний чоловік. Його виявили та затримали за межами Харкова.

Чоловіка доставили до Харківського районного управління поліції № 3 для проведення подальших слідчих дій.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Що цьому передувало

У Харкові сьогодні ввечері на сходинках супермаркету застрелили чоловіка.

Вбивство сталося близько 19:30. Виклик на "103" надійшов о 19:40. Зі слів очевидців, вбили молодика пострілом в голову.

У місті ввели поліцейську операцію "Сирена".

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Автор: Людмила Жерновська