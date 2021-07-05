Жінці загрожує штраф, громадські або виправні роботи.

Вчительці київської школи №58, яка била школяра з аутизмом, повідомлено про підозру.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, класному керівнику першого класу однієї зі столичних шкіл повідомлено про підозру за фактом умисного завдання удару малолітньому учню.

У ході дізнання встановлено, що дії вчителя, які набули значного суспільного резонансу наприкінці червня поточного року, після опублікованого в мережі відео, сталися в березні поточного року.

Тоді працівниця освітнього закладу безпідставно застосувала фізичне насильство щодо малолітнього учня, який перебуває на інклюзивній формі навчання.

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Неправомірні дії вчителя кваліфіковано за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України, тобто умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Наразі дізнання триває.

Як повідомляв УНІАН, у червні народний депутат Павло Сушко у Телеграм оприлюднив відео, на якому вчителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. За його даними, постраждала дитина має розлади аутичного спектру.

Він також зазначив, що подібний інцидент у школі відбувається не вперше.

Пізніше стало відомо, що вчительку звільнили.

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Автор: Вікторія Токарєва