Залишилося розібрати чотири поверхи з дев'яти.

У Києві проводиться демонтаж аварійного під'їзду багатоповерхівки, в якій влітку минулого року прогримів вибух.

Станом на сьогодні з дев'яти поверхів рятувальникам залишилося розібрати чотири, розповіли сайту 044.ua у прес-службі Управління з питань цивільного захисту КМДА.

У відомстві не уточнили, скільки саме триватимуть роботи з демонтажу. Під'їзд, в якому стався вибух, був покликаний аварійним. Тому зруйновану частину будинку розбирають дуже обережно.

Вибух на Позняках: що відомо

Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Були зруйновані четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. В результаті вибуху загинули 5 людей. Без житла залишилися 125 осіб.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відчували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

У "Київгаз" повідомили, що в червні знімали лічильники в цьому будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам всю інформацію і документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.

13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерхівці на столичних Позняках.

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Автор: Юрій Годован