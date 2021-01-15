Під'їзд практично весь розібраний / фото 044.ua
У Києві проводиться демонтаж аварійного під'їзду багатоповерхівки, в якій влітку минулого року прогримів вибух.
Станом на сьогодні з дев'яти поверхів рятувальникам залишилося розібрати чотири, розповіли сайту 044.ua у прес-службі Управління з питань цивільного захисту КМДА.
Наслідки вибуху на Позняках / фото 044.ua
У відомстві не уточнили, скільки саме триватимуть роботи з демонтажу. Під'їзд, в якому стався вибух, був покликаний аварійним. Тому зруйновану частину будинку розбирають дуже обережно.
Будинок на Крушельницькій, 1/5 / фото 044.ua
Вибух на Позняках: що відомо
- Вибух у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. Були зруйновані четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. В результаті вибуху загинули 5 людей. Без житла залишилися 125 осіб.
- Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відчували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.
- У "Київгаз" повідомили, що в червні знімали лічильники в цьому будинку на планову повірку. У компанії запевнили, що надали правоохоронним органам всю інформацію і документацію, необхідну для розслідування вибуху, і створили комісію для розслідування.
- 13 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерхівці на столичних Позняках.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram