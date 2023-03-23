Всі обставини вибуху з'ясовуються.

У місті Кропивницький під час оголошеної повітряної тривоги стався вибух газу в багатоповерхівці.

"Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу у багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2", - повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram.

Голова ОВА додав, що на місці працюють відповідні служби.

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"Всі обставини з'ясовуються. Деталі - згодом", - додав Райкович.

Оновлено 10:30. Пізніше Райкович уточнив, що внаслідок вибуху газу, що стався зранку, постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню.

"Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир", - повідомив голова ОВА.

Водночас, за попередньою інформацією - руйнування несучих конструкцій немає.

У мережі опублікували фото та відео з місця події.

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