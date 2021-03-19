Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Колишній майор Збройних сил України підозрюється у службовій недбалості, що призвела до загибелі трьох та пораненні чотирьох військовослужбовців внаслідок вибухів під час розмінування боєприпасів на технічній території військової частини у місті Балаклія (Харківська обл.) у листопаді 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що екс-командиру загону розмінування військової частини А1352 колишньому майору Збройних сил України повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, командир загону, всупереч вимогам статутів і наказів, перебував у будівлі на адміністративній території військової частини, достовірно знаючи про необхідність присутності на ділянках підрозділів, що виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", та керування діями підлеглих.

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Як поінформували у відомстві, при цьому він мав забезпечити особовий склад транспортними засобами, обладнаними для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки, а також довести до їх відома принцип дії вибухонебезпечних предметів, правила поводження з ними та перевірити їх на знання й навички щодо проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами, з метою транспортування вибухонебезпечних предметів, а саме ЗРК ЗМ9 "Куб".

"Таким чином, недбале ставлення військової службової особи до служби призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів ЗРК ЗМ9 "Куб" на технічній території військової частини А1352 (м. Балаклія) у листопаді 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування кримінального провадження за фактом вибухів на технічній території військової частини А1352 у Балаклії продовжується, його здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

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Вибухи у військовій частині в Балаклії: що відомо

15 листопада 2019 року на технічній території складів військової частини А1352 у Балаклії Харківської області внаслідок пожежі та вибухів загинули троє військовослужбовців-саперів, ще четверо отримали поранення.

Слідчі ДБР кваліфікували подію як недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 ККУ).

В Генштабі Збройних сил України повідомили, що за попередніми даними, вибухи на арсеналі у Балаклії спровокувало загоряння ракетного двигуна під час його завантаження в автомобіль для вивезення на утилізацію.

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Автор: Світлана Макринська