Київського чиновника звинуватили у причетності до фінансового злочину.

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів, призначених для встановлення систем оповіщення в Деснянському районі столиці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. Згідно з матеріалами слідства, посадовець у червні 2022 року уклав договір із приватним товариством про капітальний ремонт (модернізацію) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) в Деснянському районі.

Як зазначається, на роботи з модернізації системи було виділено близько 10 млн гривень бюджетних коштів.

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"Директор Департаменту, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації, підписав акти приймання виконаних робіт, до яких були внесені відомості із завищеними цінами на використані матеріали та обладнання. Незаконні дії директора Департаменту призвели до зайвого перерахування бюджетних коштів у сумі майже чверть мільйона гривень, що підтверджується висновком експертизи", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі у кримінальному провадженні тривають експертизи щодо інших матеріалів та обладнання, яке встановлювалося під час капітального ремонту систем оповіщення. Також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Звертається увага, що на теперішній час директор згаданого Департаменту відсторонений від посади в межах іншого кримінального провадження, розпочатого за фактом загибелі людей через зачинене укриття.

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Як повідомляв УНІАН, 21 червня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку. Його звинувачують у службовій недбалості через трагедію, що сталася в Деснянському районі 1 червня - люди під час повітряної тривоги не змогли потрапити у бомбосховище через зачинені двері та загинули.

Слідство встановило, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи цього структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Києва.

Ткачука відправили під цілодобовий домашній арешт, зобов'язавши носити електронний браслет.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проти нього нібито організували шквальну кампанію з дискредитації, пов'язавши це з темою ревізії бомбосховищ за стан яких, як підкреслив чиновник, відповідальні голови районів, а не його команда.

Під час нічної атаки РФ по Києву в Деснянському районі столиці загинули троє людей - дві жінки й дитина. Як стало відомо, в момент загибелі вони намагалися потрапити до найближчого укриття, розташованого в поліклініці, та його двері були зачинені. Місцеві мешканці розповіли, що не вперше не змогли потрапити до укриття. Вони також кажуть, що намагалися розв’язати проблему із закритими входами до укриття, писали скарги, але отримали пояснення, що зі сховищем все в порядку.

Після трагедії президент України Володимир Зеленський доручив провести повну ревізію захисних споруд у Києві та по всій Україні. Згодом у спеціальній комісії інформували, що в результаті перевірки всіх укриттів Києва виявлено, що тільки 15% з них придатні до використання без суттєвих зауважень. Перевірка також показала, що вільнодоступними виявились менше половини укриттів, - лише 44%.

В додатку "Київ Цифровий" після трагедії 1 червня почав функціонувати сервіс зворотного звʼязку щодо стану укриттів і лише за добу після запуску від киян надійшло більше тисячі скарг.

Кличко повідомив, що місто минулого та цього року виділило районам загалом 1,2 млрд грн на облаштування, ремонт укриттів. Водночас у КМДА заявили, що під час перевірок укриттів зафіксовано невиконання балансоутримувачами робіт, пов’язаних з ремонтними роботами.

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