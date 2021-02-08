Завершено досудове розслідування стосовно чоловіка, який зламав вхідний замок дверей гаражного боксу і викрав звідти п’ять велосипедів.

За викрадення велосипедів 45-річний киянин може отримати до 6 років тюрми.

Читайте такожУ центрі Києва горіло кафе, евакуювали 5 осібЯк повідомляє відділ комунікації поліції Києва, завершено досудове розслідування і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який зламав вхідний замок дверей гаражного боксу і викрав звідти п’ять велосипедів.

Це сталося на початку цього року. До поліції надійшло повідомлення від власника боксу, що знаходиться у гаражному кооперативі на вулиці Туполєва.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка опрацювала низку відео з камер спостереження, опитала свідків та відібрала відбитки пальців. Працівники відділу кримінальної поліції протягом доби встановили особу ймовірного підозрюваного.

Зловмисником виявився місцевий мешканець, який неодноразово судимий за аналогічні злочини. Викрадені велосипеди правоохоронці знайшли у ломбардах інших районів столиці.

Нині фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, зазначають у поліції.

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Автор: Інна Андаліцька