Samsung продовжить робити SSD з інтерфейсом SATA.

Samsung спростувала чутки про згортання виробництва SATA-SSD, заявивши, що компанія не планує відмовлятися від цього сегмента.

Представник Samsung Electronics назвав повідомлення про поетапне припинення випуску SATA-накопичувачів недостовірними, підкресливши, що пристрої нікуди не зникають.

Компанія відреагувала на нещодавні повідомлення інсайдерів, в яких стверджувалося, що Samsung нібито може вже на початку 2026 року почати згортати випуск SATA-SSD.

Ці чутки з'явилися на тлі різкого зростання цін на пам'ять і накопичувачі, а також дефіциту NAND-пам'яті, який дедалі сильніше відчувається на ринку.

Виробники пам'яті дедалі активніше переспрямовують потужності на серверні рішення та інфраструктуру для дата-центрів, де попит з боку ШІ-проектів продовжує зростати. Тож бюджетні споживчі накопичувачі з інтерфейсом SATA виглядали менш пріоритетними, особливо з урахуванням того, що NVMe-SSD простіше масштабувати і вигідніше виробляти.

Додатковим аргументом слугувало і технологічне обмеження самого інтерфейсу SATA. Його пропускна здатність впирається приблизно в 550 МБ/с, через що сучасна швидка NAND-пам'ять не може розкрити свій потенціал. В умовах дефіциту чіпів виробникам логічніше використовувати її там, де вона приносить більше прибутку, наприклад, у тих же NVMe

Однак, незважаючи на спростування з боку Samsung, проблеми з ринком накопичувачів нікуди не поділися. Нещодавно один із найбільших виробників пам'яті SK Hynix зробив прогноз, що дефіцит чипів триватиме ще до 2028 року.

Раніше ми розповідали, що слідом за оперативною пам'яттю і SSD різко підскочили ціни на HDD. Причина та сама - стрімке зростання попиту з боку дата-центрів для ШІ.

