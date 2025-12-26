Серед постраждалих - 9-місячна дівчинка.

Росіяни атакували одну з найжвавіших трас Харкова, загорілись автівки, є загиблі та постраждалі.

Оновлено о 17:30. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби. Дві з них впали за межами Харкова – місця влучань і наслідки ще з’ясовуються. Інша КАБ вдарила по одній із центральних доріг міста.

Посадовець наголосив, що тут немає жодного військового об’єкта – виключно цивільна забудова.

Відео дня

Також він розповів подробиці про двох загиблих чоловіків.

"Один чоловік загинув на місці, ще один – помер у машині екстреної медичної допомоги", - розповів Синєгубов.

Він додав, що, за уточненою інформацією, відомо про вісьмох постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено десятки багатоквартирних і приватних будинків.

Оновлено о 17:16. За даними Синєгубова, внаслідок ворожих ударів загинули 55-річний та 40-річний чоловіки. Серед постраждалих – 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес.

"Крім того, 20-річна та 73-річна жінки отримали вибухові поранення, їх госпіталізували. 9-місячну дівчинку також доправили до лікарні", - зазначив він.

Оновлено о 16:46. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару людей та чотирьох постраждалих.

Раніше посадовець повідомляв, що ворог завдав удару КАБами по Шевченківському району міста.

"Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, перебували люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - зазначив він.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що відомо про одного загиблого та трьох постраждалих - серед них 9-місячна дівчинка. Пошкоджено щонайменше два автомобілі.

Атаки РФ на енергетичну та портову інфраструктуру України

Російська армія у ніч на 26 грудня масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру України – пошкоджені кілька суден, у тому числі іноземні, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Зокрема, ворог знову атакував Одеський регіон ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Ізмаїльський та Одеський райони області, а також Одеса.

Повітряні удари спричинили нові пошкодження на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак зазначив, що в обласному центрі зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури – внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння. Триває обстеження прилеглої території щодо пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: