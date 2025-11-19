Колишній нардеп, за даними слідства, причетний до суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній.

В Україні довічне ув’язнення заочно отримав "гауляйтер" окупованої частини Запорізької області Євген Балицький, якого звинувачують в організації незаконного вивезення українського зерна в інтересах Росії - йдеться про мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, гауляйтер організував масове викрадення та незаконне вивезення українського зерна з окупованих територій в інтересах Росії.

"Після захоплення частини території південного регіону України, Балицький розпочав реалізацію кремлівських вказівок із суцільного пограбування місцевих фермерів та агрокомпаній. Погрожуючи зброєю, тюремним ув’язненням та фізичною розправою рашисти захоплювали приватне майно сільгосппідприємців, насамперед українське зерно. Потім окупаційний "губернатор" Балицький забезпечував нелегальне вивезення награбованої продукції на замовлення РФ", - йдеться у заяві української спецслужби.

Основні "маршрути" зерна, повідомляють у СБУ, пролягали через Маріуполь, а далі у порти Ростова-на-Дону (РФ) або тимчасово окупованого Криму з подальшим переправленням до країн Близького Сходу.

За даними правоохоронців, у такий спосіб тільки протягом 2025 року гауляйтер організував викрадення майже пів мільйона тонн українського зерна.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав Балицького винним одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 8 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 111-2 (організація у пособництві державі-агресору); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Також зазначається, що засуджений є колишнім депутатом Верховної Ради від нині забороненої Партії регіонів, який на початку повномасштабної війни одним з перших публічно підтримав російських окупантів, а вони призначили його гауляйтером на тимчасово захопленій частині Запоріжжя.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

За даними Офісу Генерального прокурора України, керуючи окупаційною адміністрацією, Балицький організував захоплення та привласнення майнових комплексів і сільськогосподарської продукції українських підприємств на суму понад 6,4 млрд грн.

"Викрадене зерно та інші ресурси вивозили на тимчасово окуповану територію АР Крим, до Краснодарського краю та Ростовської області РФ, звідки експортували до низки країн Близького Сходу та Північної Африки під виглядом російської продукції", - підкреслюють у прокуратурі.

Також наголошується, що це рішення суду є першим, яким підтверджено порушення окупаційними структурами вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни у частині незаконного заволодіння майном цивільних суб’єктів.

Справа Балицького

Нагадаємо, очільник окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запоріжжя Євген Балицький у 2023 році вже отримав одну заочну судимість - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію псевдореферендуму РФ. За даними СБУ, Балицький був одним із перших, хто підтримав вторгнення Росії в Україну, за що й отримав "посаду".

Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати "повноваження" колаборанта, загарбники погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Тих, хто незгоден, ув'язнювали до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам. Встановлено, що 30 вересня 2022 року, колаборант у Кремлі підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу РФ.

