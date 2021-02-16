У партії відреагували на поведінку свого депутата.

Сценарист «Телебачення Торонто», відомий столичний стендапер Влад Капиця звинуватив депутата Київради від «Голосу» Костянтина Богатова у побитті, оскільки тому не сподобалися матюки під час його виступу 14 лютого в арт-центрі «Братислава».

Про це Капиця заявив у Facebook.

На опублікованих відео Богатов докоряє Капиці та його команді у вжитій на сцені лайці.

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«Це не те місце, де так себе поводять. Йому дозволили як стендаперу тут виступити. Тут громадсько-культурний центр. Тут на сцені має щось інше іти, не матюки, не суцільні матюки», – почав депутат.

При цьому Капиця зауважив, що квитки спеціально промарковані позначкою «16+». Однак Богатов не вгавав і стверджував, що лайка ображує глядачів.

Капиця на відео заявив, що Богатов вдарив його «у голову з кулака». На ці слова відреагувала дружина депутата і продовжила, що коміку потрібно переглянути текст свого виступу й уникати лайливих слів, і що стендапер «може тільки висловлюватися матюками».

Комік припустив, що депутат був п’яним.

«Він мене тільки що в’їб*в, і я теж дуже хочу йому в’їб*ти. У нас тут є адміністрація (закладу – УНІАН), яка нічого не вирішує», – пояснив Капиця.

Крім того, депутат вступив у суперечку з глядачами, які відповіли, що вони «хочуть це слухати», на що Богатов відповів: «Ні».

Також команда Капиці зауважила, що депутат з дружиною прийшли на захід без квитків, їх привели через контакти з керівництвом закладу, де проходив концерт. Богатов вчергове накинувся на коміка, коли той запитав: «Який мем про вас зробити?». Капиця зауважив, що поліція вивела дебошира з зали.

Що кажуть в партії

Київський осередок партії «Голос» засудив дії свого депутата. У заяві також йдеться, що політсила вважає неприпустимою поведінку Богатова і вибачилася перед Капицею.

«Подібна поведінка Костянтина Богатова несумісна з цінностями партії «Голос». На найближчих зборах фракції «Голосу» у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації партії поведінка пана Богатова отримає належну оцінку, про що партія повідомить окремо», – пише прес-служба організації.

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Автор: УНІАН