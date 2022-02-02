Від отриманих травм 49-річний місцевий житель помер на місці.

У Львівській області пасажирський поїзд збив чоловіка, який йшов колією назустріч.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області, 1 лютого о 22:25 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції "Золочів" перегону "Золочів-Зборів" у Золочівському районі пасажирський потяг сполученням "Київ-Чоп" наїхав на чоловіка.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, локомотив здійснив наїзд на 49-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - повідомили в поліції.

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що поїзд №60 рухався в напрямку Києва, а пішохід - в зустрічному до поїзда напрямку залізничною колією.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років в'язниці. Правоохоронці розслідують обставини події.

Як повідомляв УНІАН, раніше в місті Ірпінь Київської області маневровий локомотив протаранив маршрутку.

У США літак потрапив під поїзд: пілота витягли за секунди до страшного удару.

А в Одеській області вантажний поїзд збив жінку: гальмування не врятувало.

Вас також можуть зацікавити новини: