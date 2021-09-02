На місці події також працювали екіпажі патрульної поліції й слідчо-оперативна група / t.me/dtpkievua
Поїзд збив чоловіка у Києві, який перебігав колії у недозволеному місці.
Про це повідомляє ДТП. Киев у Telegram.
Інцидент стався на проспекті Науки вранці 2 вересня й паралізував рух залізничного транспорту в бік столиці.
Машиніст побачив чоловіка на коліях, після чого негайно подав звуковий сигнал, однак трагедії уникнути не вдалося.
Смертельна ДТП у Києві
За словами очевидців, смерть чоловіка була миттєвою.
Медики констатували смерть порушника, на місці події також працювали екіпажі патрульної поліції й слідчо-оперативна група.
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