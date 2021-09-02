Інцидент паралізував рух залізничного транспорту в бік столиці.

Поїзд збив чоловіка у Києві, який перебігав колії у недозволеному місці.

Про це повідомляє ДТП. Киев у Telegram.

Інцидент стався на проспекті Науки вранці 2 вересня й паралізував рух залізничного транспорту в бік столиці.

Машиніст побачив чоловіка на коліях, після чого негайно подав звуковий сигнал, однак трагедії уникнути не вдалося.

За словами очевидців, смерть чоловіка була миттєвою.

Медики констатували смерть порушника, на місці події також працювали екіпажі патрульної поліції й слідчо-оперативна група.

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Автор: Григорій Бондар