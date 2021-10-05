Ролик був відзнятий очевидцями вже по приїзду на місце події місцевих патрульних.

У мережі опублікували нові кадри моменту нападу компанії молодиків на двох поліцейських в Чернігові.

Ролик був відзнятий очевидцями вже по приїзду на місце події місцевих патрульних.

Як свідчать опубліковані кадри, 30-річний капітан поліції Артур Єрохін спершу був на землі, потім піднявся і почав висловлювати претензії до молодиків, які на нього напали.

Нецензурно висловлювався Єрохін і до прибулих копів, заявляючи, що він теж працює в поліції.

Вбивство поліцейського у Чернігові

Вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. В результаті один з них, Артур Єрохін, загинув, другий доставлений до лікарні в реанімацію. Обидва поліцейські перебували у відпустці й були в цивільному одязі.

За інформацією журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодикам у супермаркеті. ЗМІ писали, що зловмисники напали на поліцейських біля супермаркета.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та призначила службове розслідування.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані-чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня в Чернігові суд заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського. Наступні два місяці вони проведуть у СІЗО.

Автор: Віолетта Орлова