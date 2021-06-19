У Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчину, яку розшукували п’ять днів.
Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, весь цей час дитину розшукували правоохоронці, рятувальники, бійці Нацгвардії та волонтери.
Сьогодні за будівлею у промисловій зоні міста дівчину було виявлено мертвою.
Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою - бельгійською вівчаркою Бєс.
На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася.
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На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції - ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.
Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.
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