Розшукати тіло дитини допоміг кінолог зі службовим собакою.

У Нікополі знайшли мертвою 15-річну дівчину, яку розшукували п’ять днів.

Як повідомляє поліція Дніпропетровської області, весь цей час дитину розшукували правоохоронці, рятувальники, бійці Нацгвардії та волонтери.

Сьогодні за будівлею у промисловій зоні міста дівчину було виявлено мертвою.

Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовим собакою - бельгійською вівчаркою Бєс.

На місці працює слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 15 червня. Мати дівчини розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася.

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На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції - ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, закинуті будівлі, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка.

Після п’яти днів пошуків її тіло виявили на пустирі за покинутою будівлею.

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Автор: Вікторія Токарєва